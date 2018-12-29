Благовещенец нажился на беде горожанки, потерявшей мобильник

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Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении жителя города. Мужчина обманом похитил деньги. Он нажился на беде жительницы областного центра, которая потеряла мобильный телефон.

Установлено, что горожанин нашел в интернете объявление благовещенки об утере мобильника и решил обманом завладеть ее денежными средствами. Мужчина позвонил гражданке и сообщил о находке телефона, предложил вернуть его за денежное вознаграждение – 1 500 рублей. Получив назначенную сумму, он сообщил о том, что этого недостаточно, попросил перевести еще 1 500 рублей. Благовещенка перечислила и эту сумму, однако утраченный телефон не получила.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в результате преступных действий мужчина завладел 3 тысячами рублей. За это ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.