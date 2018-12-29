В Благовещенске на Тайване вода затопила частное подворье и часть улицы

В субботу, 29 декабря, в Благовещенске произошел порыв на водоводе. Утром вода пошла из-под земли на частном подворье по улице Кузнечной. Затопило часть двора и улицы.

Как пояснили местные жители, сначала они обратились в «Теплосети». Но, убедившись, что течет холодная вода, около 10:30 вызвали специалистов «Водоканала».

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» подтвердили, что по указанному адресу произошла авария: излом водопроводной трубы большого диаметра – 250 миллиметров. Специалисты «Водоканала» уже выехали на место происшествия, ведутся работы.

Без воды остались жители четырех частных домов. Если в короткое время устранить порыв не удастся, то будет организован подвоз воды.