СМИ: из-за оползня в устье Буреи возникло микроцунами, повалившее деревья

Фото: очевидцы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от поселка Чекунда произошел сход грунта с сопки общей массой 3-4 миллиона тонн, перекрывший русло реки Буреи. На противоположном от обвалившейся сопки берегу реки повалило деревья. 12 декабря по спутниковым снимкам, площадь поваленных деревьев составила почти 1,7 квадратного километра. Причем на более ранних снимках от 9 декабря этого зафиксировано не было.

«Сейчас выясняется, что там было микроцунами. Когда рухнул оползень, поднялась волна и срубила лес, о котором много говорили. <...> Надо оценить, <…> до каких высот [дошла волна], потому что это тоже очень важно на будущее», – сообщил Махинов. Он добавил, что произошедший оползень необходимо детально изучить еще и потому, что подобные процессы могут идти и на других участках водохранилища. В целом ученый назвал этот случай уникальным для Дальнего Востока.

С этим мнением согласен зарубежный эксперт Дэйв Петли, который, по словам Махинова, обратил внимание на произошедшее. «Есть известный английский исследователь оползневых явлений Дэйв Петли, он обратил внимание на наши СМИ. <...> Он практически с самого начала сделал вывод, что это не метеорит, а обычный оползень, но его уникальность состоит в том, что обычно эти явления на Дальнем Востоке происходят в летнее время, а не зимой», – сказал Махинов.

Ранее пресс-служба правительства Хабаровского края по итогам заседания краевой комиссии по ЧС сообщила, что к месту оползня планируется отправить вторую экспедицию специалистов, первая состоялась 25 декабря. Ее главная задача – развернуть в верхней и нижней части от завала гидропосты, чтобы отследить то, как меняется уровень воды в реке. Это позволит разработать дальнейший план по ликвидации последствий происшествия, а также вовремя принять необходимые меры безопасности.

Как пишет РИА Новости, бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров. «Сейчас нет критической ситуации с подтоплениями. (...) Зимой потоплений быть не может. Но как бы мы ни старались, весной будут серьезные проблемы», – сказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Он отметил, что сейчас власти края формируют экспедицию на Бурею, которая должна дать ответ на вопрос, как минимизировать последствия оползня. «Один из вопросов – как это смягчить. 34 миллиона тонн – это громадная масса грунта. Например, "Ургалуглю", чтобы добыть такой объем нужно 7 лет. А эта масса упала за 3-4 секунды», – отметил собеседник агентства.

В зону риска на Бурее попадают три населенных пункта Верхнебуреинского района — Чекунда, Усть-Ургал и Эльга. Ниже по течению в 130 километрах находится поселок Талакан Бурейского района Амурской области. Также важно оценить последствия оползня для работы Бурейской ГЭС.

Когда стало известно, что недалеко от поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края большая груда камней, земли и деревьев перекрыла русло реки Буреи, возникли предположения об упавшем здесь метеорите. Однако ученые позднее заявили, что это оползень.

Бурея – левый приток Амура, ее длина – 739 километров. Река протекает по территории Хабаровского края и Амурской области. На ней расположена Бурейская ГЭС.