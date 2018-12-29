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29декабря
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В Амурской области поймали 13 незаконных рубщиков новогодних деревьев

В Амурской области поймали 13 незаконных рубщиков новогодних деревьев

В Амурской области за время проведения рейдов акции «Новогодняя ель», которые начались с 12 ноября, лесники и сотрудники полиции выявили 13 нарушителей. Их оштрафовали на 44 тысячи рублей.

Всего на территории области зарегистрировано 163 незаконных рубки с установленным ущербом более 8 миллионов рублей. По 40 фактам незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел, общий ущерб по таким делам составил почти 8 миллионов рублей.

По 35 фактам незаконных рубок возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве. По 123 фактам причинения ущерба лесному фонду составлены протоколы об административном правонарушении. К установленным лицам, причинившим ущерб лесному фонду, применяются меры к возмещению ущерба, в том числе в добровольном и судебном порядке.

Всего в 2018 году возмещено в досудебном порядке 643,161 тысячи рублей, по оставшимся суммам направлены исковые заявления в суд на принудительное взыскание. За незаконную рубку лесных насаждений наложено административных штрафов на сумму 312 тысяч рублей.

Наиболее криминогенными районами в этой сфере являются Благовещенский, Зейский, Шимановский и Свободненский.

Свидетелей самовольных вырубок областное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности просит сообщать участковому лесничему или в дежурную часть полиции. Информацию о фактах незаконных рубок леса, а также новогодних елей или сосен можно сообщить по телефону 8(4162)44-17-04 или обращаться по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 173.

За совершение незаконной рубки полагается штраф на граждан – от 3 000 до 3 500 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#природа #происшествия

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