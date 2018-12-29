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29декабря
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На месте ЧП в Возжаевке приостановлено движение поездов

На месте ЧП в Возжаевке приостановлено движение поездов

В селе Возжаевка Белогорского района приостановлено движение поездов на месте ЧП, которое случилось 29 декабря. На местном железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате произошел сход вагонов.

Как сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги, авария произошла в 11:53 по местному времени. Легковушка столкнулась с хвостовой частью грузового поезда. По предварительным данным, с рельсов сошли шесть вагонов. Нарушен габарит соседнего пути, повреждены две опоры контактной сети.

Отмечается, что машина и поезд столкнулись на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены два восстановительных поезда. Ведутся ремонтные работы.

Возможна задержка движения пассажирских поездов.

Координацию работ по ликвидации последствий ЧП осуществляет оперативный штаб ОАО «РЖД».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что на место аварии выдвинулись аварийно-восстановительный поезд станции Бурея, в составе 31 человека, 3 единицы техники, аварийно-восстановительный поезд станции Белогорск, в составе 30 человек, 4 единицы техники. А также – оперативная группа ФГКУ «4 ПЧ ФПС по Амурской области» Белогорска, в составе 3 человек, 1 единицы техники; расчет пожарно-спасательной части № 20 филиала «3 отряд ППС Амурской области» села Возжаевка, в составе 3 человек, 1 единицы техники; оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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