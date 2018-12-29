Ветрено, холодно: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

В воскресенье, 30 декабря, в Амурской области установится переменно облачная погода, местами по востоку пройдет слабый снег. Ветер станет чуть менее сильным.

Скорость западного, северо-западного ветра – до 5 метров в секунду. Возможны порывы силой до 12 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха понизится до 20…25 градусов ниже нуля, местами ударит мороз: до 30…35 градусов. Днем температурные колебания по области составят от 14 до 19 градусов, местами будет 24…29 градусов со знаком минус.

В Благовещенске завтра переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 20…22 градуса ниже нуля, днем – 14…16 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.