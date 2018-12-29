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В Возжаевке столкнулись поезд и легковушка, вагоны сошли с рельсов (фото)

В Возжаевке столкнулись поезд и легковушка, вагоны сошли с рельсов (фото)

29 декабря в селе Возжаевка Белогорского района случилось серьезное происшествие на железной дороге. Столкнулись поезд и легковой автомобиль. Судя по фото с места происшествия, вагоны сошли с рельсов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария произошла на железнодорожном переезде. Один человек пострадал. На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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