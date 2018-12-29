Российско-китайский хоккейный матч на льду Амура перенесли

Международный хоккейный матч «Содружество» на льду пограничной реки Амур перенесли с 13 на 19 января. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в министерстве физической культуры и спорта Амурской области, перенести дату попросила китайская сторона.

Российские и китайские команды проведут несколько встреч. На льду Амура пройдут две игры. Дети в возрасте 10-11 лет будут играть 15 минут. Затем юноши в возрасте 15-16 лет сыграют три тайма по 15 минут.

Мероприятие начнется в субботу, 19 января, в 13 часов. На следующий день российские и китайские хоккеисты сыграют еще по матчу, но уже на крытой спортивной арене в Благовещенске. Что касается встречи на льду реки, то решено увеличить количество мест на трибунах для зрителей – с 200 до 300.

Тем временем на льду Амура готовят площадку для предстоящего матча. Как сообщало ИА «Амур.инфо», для зрителей на набережной организуют трансляцию на большой экран, который установят в районе улицы Мухина, 1.

«Содружество-2019», согласно установленному регламенту, принимает российская сторона. Традицию по проведению международного хоккейного матча поддержали лидеры России и Китая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года. Таким образом, спортивное событие в рамках сотрудничества приграничных территорий вышло на более высокий уровень, сообщает региональное министерство спорта.

Первые матчи между хоккеистами двух стран на приграничных территориях проходили в 50-х годах ХХ века. Спустя более полувека эти встречи решили возобновить.