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29декабря
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сегодня, 12:12 0

В Тынде четыре семьи получили новые квартиры

В Тынде четыре семьи получили новые квартиры
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В преддверии Нового года четыре тындинские семьи получили ключи от новых квартир. Все новосёлы до этого жили в аварийном жилье.

Комиссия в составе представителей администрации города Тынды, депутатов Тындинской городской думы и представителей Общественной палаты совершили объезд ветхих и аварийных домов. Комиссия проинспектировала условия проживания и состояние жилья. Выяснилось, что часть жильцов ютятся в деревянных постройках, которые могут рухнуть в любой момент. В домах печное отопление, которое не спасает жилье от холода в связи с обветшалостью зданий.

Среди десяти проверенных квартир определили, кто проживает в наихудших условиях. По результатам проверки решили, кому в первую очередь необходимо предоставить новое жилье.

В канун нового года заместитель главы администрации Тынды по вопросам жизнеобеспечения и городского хозяйства, благоустройства и градостроительства Владимир Плюхин вручил семьям ключи от квартир в капитальном жилье.

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#соцзащита #строительство #Тында

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