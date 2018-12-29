В 2018 году более 2 000 амурчан переехали из аварийного жилья

В уходящем 2018 году более 2 000 амурчан переселились из аварийного жилья в новые квартиры. На территории пяти муниципальных образований Амурской области ввели в эксплуатацию 15 многоквартирных домов жилой площадью больше 35 000 квадратных метров.

На строительство в 2018 году направлены средства в размере 1 миллиарда рублей, сообщает правительство Амурской области. Более чем в 70 многоквартирных домах завершен капитальный ремонт. 40 молодых семей реализовали сертификаты для приобретения или строительства жилья. В Приамурье отремонтированы 46 дворовых и восемь общественных территорий.

Лидером по объемам ввода жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда стал Свободный. На него пришлось 40 % от объема введенного жилья. В 2018 году в Свободном введены в эксплуатацию семь многоквартирных домов площадью свыше 14 000 квадратных метров. На втором месте – Белогорск, в котором в рамках программы в уходящем году введены в эксплуатацию два многоквартирных дома площадью 9 000 квадратов, что составляет 25 % от объема введенного жилья. Третье место занял Благовещенск, в котором введены в эксплуатацию два многоквартирных дома площадью 8 000 квадратных метров. Это 23 % от объема введенного жилья.

Благодаря реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году новоселье отпраздновали более 2 000 амурчан.

В течение года в Приамурье проводили капитальные ремонты многоквартирных домов. В плане по капремонту на 2018 год было 98 домов. На сегодняшний день введены в эксплуатацию после капитального ремонта 72 дома, в 16 домах работы выполнены, идет подготовка исполнительной документации, в 11 домах работы выполнены более чем на 90 %.

Кроме этого, Фонд капитального ремонта провел подготовительную работу для выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 2018–2019 годы. Чтобы привлечь подрядчиков для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта, провели 738 аукционов и заключили 488 договоров на разработку проектно-сметной документации. Уже подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт в 266 домах. Получены 223 положительных заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ. Проведено 233 аукциона по определению подрядных организаций для проведения капитального ремонта. По результатам конкурсных процедур заключены 155 договоров на проведение ремонтно-строительных работ. За весь период работы Фонда капремонта с 2014 по 2018 годы в Приамурье выполнены работы по капремонту в 397 многоквартирных домах.

Для улучшения жилищных условий в 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» молодым семьям на приобретение или строительство жилья выдано 41 свидетельство на общую сумму 33,9 миллиона рублей. В 2018 году реализованы 40 свидетельств на общую сумму 33,5 миллиона рублей. Одно свидетельство будет реализовано в Сковородинском районе до апреля 2019 года.

В 2017 году в Амурской области субсидии получили 36 семей.

В рамках Национального проекта «ЖКХ и городская среда» в 2018 году в Приамурье благоустроено 46 дворовых, семь общественных территорий и один парк в Райчихинске. Для реализации мероприятий по благоустройству на 2018 год в Амурской области было предусмотрено 198,142 миллиона рублей. Все запланированные работы выполнены в установленные сроки.

Национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Амурской области реализуется с 2017 года. В 2017 году в Приамурье благоустроили 38 дворовых территорий, восемь общественных и один парк в Свободном.

«Также в 2018 году с июня по декабрь для прохождения отопительного периода 2018–2019 годов в Амурской области заготовлено больше миллиона тонн угля, 24 000 тонн мазута и 6 000 тонн дров. Заменены 129 котлов, отремонтировано 398 котлов, заменено 36 километров тепловых и 19 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день котельные работают в штатном режиме», – сообщил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, активная жизненная позиция граждан имеет очень важное значение: «В реализации проекта "ЖКХ и городская среда" в 2018 году более 100 тысяч амурчан приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Благодаря чему в городах и поселках были приведены в порядок именно те места, которые выбрали сами жители. В следующем году, я уверен, в благоустройстве Приамурья примет участие еще больше граждан».