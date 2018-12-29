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29декабря
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сегодня, 11:39 0

Амурчанина осудили за «минирование» кафе в Бурятии

Амурчанина осудили за «минирование» кафе в Бурятии
Фото: Амур.инфо

Иволгинский районный суд (Бурятия) вынес приговор 33-летнему жителю Амурской области. Мужчина был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Этот инцидент произошел 13 октября 2018 года, в ночное время. Амурчанин позвонил в службу «112» и передал заведомо ложное сообщение о том, что в кафе «Эндемик», расположенном вблизи улуса Нур-Селение Иволгинского района Бурятии, готовится взрыв.

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, в результате этих действий «от выполнения функциональных обязанностей» были отвлечены силы и средства отдела МВД России по Иволгинскому району. Также причинен материальный ущерб в размере более 14 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с амурчанина суммы причиненного ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Дальний Восток #происшествия #суды

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