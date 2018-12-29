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В Благовещенске собака больше двух суток провела в застенке без еды и воды (фото, видео)

В Благовещенске собака больше двух суток провела в застенке без еды и воды (фото, видео)

В Благовещенске в одном из дворов развернулась большая спасательная операция. Волонтеры, сотрудники МЧС, Амурского центра ГЗ и ПБ и неравнодушные горожане пытались вызволить из заточения бездомную собаку. Животное застряло в узком проходе между двумя гаражами и провело там больше двух суток.

«Люди, живущие во дворе, первыми заметили животное. Точнее, услышали вой. У нас во дворе два больших гаража стоят, бетонный и кирпичный. Причем вплотную стоят друг к другу, и между ними узкий проход. Человек там не пройдет точно, даже ребенок вряд ли пролезет. Этот проход не сквозной и очень длинный. И вот каким-то образом туда забралась собака, в самый конец, и застряла. Просидела больше двух суток, две ночи подряд выла», – рассказала местная жительница Екатерина.

Люди, заметившие животное, сначала пытались вызволить его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. На второй день подключили зоозащитников, а затем и спасателей. Но ни у тех, ни у других не получилось спасти беднягу. Все палки, удавки и другие средства не доставали до застрявшей собаки.

«Там ни с обратной стороны, ни сверху нет никаких щелей, негде ее там подцепить и ничем не дотянуться. В итоге вызвали участкового, который помог установить личность владельца одного из гаражей. Позвонили ему, попросили приехать, но он не смог. Договорились на сегодня, на утро. Решили ломать стену гаража. И вот утром волонтеры и сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ получили доступ в гараж и приступили к спасательной операции», – поделилась жительница одного из домов Татьяна.

В итоге в стене пришлось делать дыру, через которую напуганное, голодное и замерзшее животное и вытащили. Собаку на попечение вязли волонтеры организации «Кошкин дом» и увезли на осмотр к ветеринару. По словам зоозащитников, скорее всего, собака получила обморожения.

«Столько народу принимало участие в спасении, спасибо всем большое. Правда, сейчас кому-то придется возмещать ущерб владельцу гаража, он не просто так разрешил сделать дыру в стене, сказал, что посчитает ущерб и озвучит сумму. Будем всем миром, видимо, деньги собирать. Ну, а что делать? Не оставлять же было там животное на мучительную смерть. Хочется, кстати, отдельно отметить, что все это время собака была не одна. Рядом у этого самого прохода все двое суток сидел другой пес. Он очень переживал и не отходил ни на шаг от попавшей в беду подруги. Вот она собачья преданность», – рассказала местная жительница.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    2 часа назад

    ну Слава Богу все разрешилось хорошо!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Видимо мужик будет сам себе стенку ремонтировать.

    Или администрация возместит?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    собаки порешают с гаражом)))

  • Альбион

    Альбион
    1 час назад

    Пристрелить.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    Альбион

    Пристрелить.



    Тебя!!!!!!!

  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    А второго песика, который ждал, забрали?

  • inoy

    inoy
    9 минут назад

    второй прям сказочный какой-то))))

  • Альбион

    Альбион
    6 минут назад

    M~U~S~K~A~T~

    Альбион

    Пристрелить.



    Тебя!!!!!!!



    Ыхыхыхыхыхы

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