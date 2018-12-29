В Приамурье обходчик предотвратил аварию на железнодорожном мосту

17 декабря в Амурской области была предотвращена авария на Зейском железнодорожном мосту. Это произошло благодаря бдительности обходчика Андрея Воронина.

Андрей – обходчик Михайло-Чесноковского производственного участка Читинской дистанции инженерных сооружений. Утром 17 декабря мужчина осматривал путь мостового полотна на железнодорожном мосту.

«Было 09:40 по местному времени, я зашел на пролетное строение № 7 и по левой нитке четного пути обнаружил вертикальный излом головки рельса, – рассказывает Андрей Воронин. – В головке рельса выкрошился участок шириной и глубиной около 10-15 миллиметров».

В это время к мосту приближался поезд. Как пишет «Гудок», Андрей действовал по инструкции – выставил на рельсы петарды через каждые 20 метров, развернул красный флажок и начал делать им круговые движения – подавать машинисту поезда сигнал немедленной остановки. Одновременно он стал по мобильному телефону звонить своему мостовому мастеру Александру Цитрикову, чтобы тот в свою очередь связался с поездным диспетчером.

Поезд приближался, а обходчик продолжал круговые взмахи красным флажком. Состав остановился, не доезжая до места излома около ста метров.

«Машинист локомотива увидел сигнал остановки, который я подавал, и применил экстренное торможение, – говорит обходчик. – Вслед за этим машинист лично осмотрел излом. По инструкции, на искусственных сооружениях по рельсам, имеющим такой дефект, движение поездов запрещено».

Вскоре из Свободного подъехала бригада путейцев Михайло-Чесноковской дистанции пути, они привезли с собой накладки и струбцины. Накладки были установлены на место излома, чтобы укрепить рельс. Необходимо было освободить путь от стоящего состава, чтобы начать ремонтные работы. Поезд медленно, не превышая скорости в 5 километров в час, проследовал по аварийному участку. И только после этого путейцы под руководством начальника Михайло-Чесноковской дистанции пути Алексея Самсонова приступили к замене дефектного рельса.

Следом на место прибыли сотрудники транспортной полиции и увезли бдительного обходчика для опроса.

Своими верными действиями мужчина предотвратил возможное крушение поезда.

За проявленную бдительность Андрей Воронин представлен к награде – знаку «Отличный работник ЗабЖД».

На ЗабЖД Андрей Воронин работает с 1996 года. После окончания девяти классов он поступил в Свободненский железнодорожный техникум на специальность «Вагоны и вагонное хозяйство» и успешно отучился. Но так сложились обстоятельства, что вагонником он не стал, а после окончания учебного заведения пришел в Михайло-Чесноковскую дистанцию пути.

«С самого начала моим местом работы стали искусственные сооружения, я всегда работал на мостах, – подчеркнул Андрей Николаевич. – Первым моим наставником стал мастер Александр Смыковский, бригадиром тогда был Владимир Чернецов».

Восемь лет Андрей Воронин проработал ремонтником искусственных сооружений, следующие восемь лет был мостовым бригадиром. А в 2012 году, когда все структурные подразделения ИССО было выделены в единую Читинскую дистанцию инженерных сооружений, железнодорожник по семейным обстоятельствам перевелся в обходчики. Ему стал более удобен сменный график. И вот уже шесть лет четный мост через Зею находится под его неусыпным наблюдением.