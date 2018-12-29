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29декабря
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У семьи в Вознесеновке перед Новым годом сгорел дом

В селе Вознесеновка Ромненского района семья перед Новым годом лишилась дома, всего имущества, документов. Семья с тремя детьми вынуждена просить помощи у неравнодушных людей.

Пожар начался 28 декабря, до полудня. За считанные минуты деревянный дом сгорел, как спичка. «Я проводила младшую дочь на утренник, навела порядок, начала готовить. Муж забегает на кухню – дом горит! – с трудом сдерживая слезы, рассказывает Наталья Гусева. – Дом старый был, проводка старая. На кухне летом сделали ремонт, дом собирались отремонтировать летом 2019-го».

От дома, где жили супруги с тремя детьми, остался один каркас. Сгорели документы и все вещи. Погорельцев приютили родственники. Глава сельсовета пообещал помочь в постройке нового дома, но только весной.

Наталья Гусева рассказала, что к ней уже приезжали представители соцзащиты, пообещали помочь восстановить документы и получить выплату. А пока семья просит помочь вещами первой необходимости – ведь не осталось ничего. Гусевы с благодарностью примут любую помощь. В семье трое детей: 20-летняя девушка, 18-летний парень и 10-летняя девочка, которой теперь не в чем пойти в школу. Номер телефона Натальи Борисовны Гусевой: +7-924-346-53-44.

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#пожары #происшествия

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