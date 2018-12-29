Найдены последние части бокового блока первой ступени ракеты, запущенной с Восточного

Фото: vk.com/roscosmos

Поиск отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» мобильная группа ЦЭНКИ начала 27 декабря. В этот же день сообщалось, что найдены две из четырех частей бокового блока первой ступени ракеты-носителя.

Зейский и Тындинский районы – места падения в Амурской области отделяющихся частей «Союза». В этот раз поиск частей велся с вертолета и с помощью беспилотников.

Ранее представитель администрации Зейского района сообщал, что вывозить найденные части будут в январе, место расположения фрагментов зафиксировано, их перевезут на площадку за город Зею и затем – на космодром Восточный.