В 2019 году Сбербанк упростит выдачу наличных

С начала 2019 года Сбербанк упростит выдачу денег из банкоматов. После внедрения новых технологий банковские карточки перестанут застревать в устройствах и сократится время обслуживания.

Снятие денег станет доступным посредством смартфона. Уже в 2019 году Сбербанк изменит правила по снятию наличных в банкоматах. Сейчас несколько новых устройств проходят своё тестирование.

В настоящее время для того, чтобы воспользоваться собственными средствами, необходимо применение банковской карты. Она вкладывается в специальный приёмный лоток. После того как считываются данные, требуется введение PIN-кода.

В следующем году система поменяется. Чтобы при «общении» с банкоматом пользоваться смартфоном, потребуется привязка банковской карты к системе Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Мобильное устройство просто подносится к специальной области, которая появится на банковских терминалах. После получения предложения о прохождении идентификации, нужно приложить палец к сканеру пальпирования или же сделать скан лица, либо ввести защитный пароль.

Сбербанк заверяет, что с использованием таких технологий время работы с банкоматом сократится почти вдвое и составит не более полутора минут. Таким образом, произойдёт значительное сокращение очередей к банкоматам, а проблема с застреванием карточки и вовсе исчезнет, сообщает VistaNews.