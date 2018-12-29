Адвокаты убийцы пауэрлифтера Андрея Драчёва, обжаловали приговор

Анар Аллахверанов получил 18 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Его осудили за убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Именитый спортсмен погиб после уличной драки с Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Упавшего Драчёва противник добивал ударами в голову.

Сторона обвинения с приговором согласилась. Защита же считает наказание слишком строгим. По мнению адвокатов, дело должно было рассматриваться по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а не по статье «Убийство из хулиганских побуждений». В первом случае максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

После вынесения приговора Аллахверанову, отец погибшего – Константин Драчёв рассказал, что приговор ему показался слишком мягким, но все соответствовало букве закона. Также Константин Борисович добавил, что не услышал в последнем слове осужденного ни капли раскаяния, хотя тот и попросил прощения у родственников погибшего Андрея.