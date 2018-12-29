Очередная чиновница дала отповедь матери-одиночке: обзор прессы

Курящих жильцов обяжут компенсировать моральный вред соседям; из музея в Осло пропали картины Мунка; в один из подмосковных особняков привезли 10-метровую ёлочку с живой белочкой. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начну обзор с «Комсомольской правды», продолжившей показ своей коллекции самых остроумных высказываний современных российских чиновников. В поле зрения газеты попала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, которая дала отповедь матери-одиночке, посетовавшей на бедность. Министр посоветовала разводить сады и огороды, чтобы кормить детей недорогими и качественными продуктами. А рожать детей нужно не для того, чтобы потом просить денег у государства. И уточнив у матери, где же отец ребенка, министр вернулась к текущим проблемам.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — написала в Twitter самарский министр, комментируя слова пользовательницы Юлии Коротаевой. Позже комментарий чиновницы удален.

Как-то не по-новогоднему прозвучала заметка, да?

Вам статья

Накануне мы говорили о том, что в верхах бродит идея о полном запрете продажи табака. Не сразу, не с 1 января, но запрете. Постепенном и иезуитском – повысят цены, насильно загонят в спортзалы, вынесут табачные киоски за пределы населенных пунктов, будут разбирать курильщиков на партсобраниях и товарищеских судах. Об этом я вчера сказал.

А сегодня в «Панораме» прочел еще и о том, что курящие жильцы будут обязаны компенсировать моральный вред соседям, если сигаретный дым попадает в чужие квартиры. Поскольку у граждан нашей страны есть право «на благоприятную окружающую среду», значит тот, кто ее портит, должен отвечать за свои поступки. Газета отмечает, что уже существует судебная практика.

Прочитал и переполнился сочувствием к курильщикам. У почти всех времена нелегкие (не говорим о власти), но у курильщиков – особо.

Очень интересно

Что там у нас дальше? Давным-давно не попадалось мне в руки «Книжное обозрение» – издание прежде весьма популярное, а ныне практически не появляющееся на газетных стендах. По названию понятно, что здесь о книжных – российских и зарубежных – новинках, об авторах и т.п. Я остановился на небольшой заметке о том, что принадлежавший Сталину телефонный справочник со списком членов правительства и политбюро был продан на аукционе за 3 миллиона рублей. И это притом, что стартовая цена лота составляла 30 тысяч рублей. Жаль в обозрении не указано, были ли на страницах, напротив фамилий, пометки: «сослать», «посадить», «расстрелять».

Напишут же такое

Далее – о новогодних подарках. «Собеседник» выдал на-гора заметку о том, что из музея в Осло пропали сразу шесть картин знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. Хороший подарок кто-то подложит себе под ёлочку, да?

Ну, то, что картины нет-нет, да и воруют, – совсем не откровение, в Интерполе даже существует спецотдел по поиску произведений искусства. Но тут казус в том, что из этого самого музея картины крадут уже далеко не первый раз. Всего за последние годы исчезли 47 картин. Я вот думаю, не попробовать ли администрации музея купить замок на дверь?

На посошок

Я и сам вижу, что предновогодний обзор не выглядит праздничным. А с другой стороны – сегодня обычный рабочий день. И в газетах обычная, привычная информация. Ну разве что на посошок всё-таки попалось нечто настроенческое.

В газете «Труд-7» пишут о том, как в один из подмосковных особняков привезли 10-метровую ёлочку, которую хозяева решили нарядить сами, без помощи слуг. Взяв в руки симпатичное пушистое украшение, чтобы перевесить его в более подходящее место, хозяин дома чуть не лишился чувств от неожиданности: игрушка – белка – цапнула его за палец! И хорошо цапнула: уж если орешки грызет, то палец-то… В общем, оказалось, что зверька привезли из лесу вместе с елкой. Громко крича: «Белка!», владелец особняка начал бегать по территории, а соседи за заборами подумали, что речь идет о белой горячке.