Амурских КВНщиков позвали в Сочи

Фото: vk.com/liga_kvn_amur

Три коллектива КВН Амурской области получили приглашение на юбилейный, XXX международный фестиваль команд КВН «КИВИН-2019». Об этом в социальных сетях сообщил руководитель КВН Амурской области Алексей Чайко. Фестиваль пройдет в Сочи в период с 12 по 25 января 2019 года.

В Сочи позвали сборную БГПУ («Сборная района»), сборную АмГУ и коллектив «Дощечка». Как пояснил ИА «Амур.инфо» Алексей Чайко, ожидается порядка 500 команд из России и ближнего зарубежья. Иногда на мероприятие приезжают ребята из Израиля, Финляндии, США, Германии, Великобритании. В прошлый раз в Сочи были представители 14 стран.

«На протяжении двух недель, с 12 по 25 января, будут проходить конкурсные осмотры в несколько этапов. Проводятся два тура, первый – все 500 команд нон-стопом выступают с 10 утра до 10 вечера, их отсматривают жюри, редакторы. Их там порядка 12 человек. Потом из этих 500 отбирают 100, и уже эти 100 команд выступают во втором туре и перед Масляковым. Начинается формирование гала-концерта, который будет проходить на Первом канале.

После этого команды распределяют по разным крупным лигам. Допустим, у нас в городе областная лига, а есть межрегиональные лиги, например – дальневосточная (она называется "Тихоокеанская"), объединяющая 9 регионов. И таких крупных лиг 8, плюс 4 телевизионные – и по ним будут как раз команды распределять. Естественно, есть желание попасть повыше, в телевизионные лиги, но все зависит от того, как мы выступим на фестивале», – сказал Алексей Чайко.