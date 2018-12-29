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сегодня, 10:11 0

Стало известно, как Путин встретит Новый год

Стало известно, как Путин встретит Новый год
Фото: скриншот из видео

Глава государства Владимир Путин встретит 2019-й год дома в окружении родных и близких. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До начала нового года у президента запланированы рабочие встречи, которые неизбежны.

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», – сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, до начала Нового года у президента запланированы рабочие встречи, отметив, что они неизбежны. Среди событий есть и новогодние спортивные мероприятия.

Важным мероприятием, по словам Пескова, является приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча Путина с белорусским лидером запланирована на 29 декабря, сообщает Life.ru.

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#жизнь #политика

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