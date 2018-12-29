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29декабря
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В Благовещенске мужчина с плакатом ищет свидетелей ДТП

В Благовещенске мужчина с плакатом ищет свидетелей ДТП

В Благовещенске мужчина каждое утро выходит с плакатом на перекресток. Таким образом горожанин разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб его микроавтобус, а сам мужчина и его супруга получили травмы.

ДТП на регулируемом перекрестке 50-летия Октября – Зеленой случилось в 7:40 утра во вторник, 25 декабря. Не смогли разъехаться Toyota Lite Ace и Toyota Mark II.

«Я двигался по 50-летия Октября со стороны Школьной, поворачивал налево, на Зеленую. Было еще темно, мела метель. Я запомнил, когда пересекал стоп-линию, цифровое табло светофора показывало 4…3… Осмотревшись по сторонам, я убедился в том, что никого нет и выехал на перекресток. И тут порыв ветра и фары мне прямо в глаза! Затем удар, и я ничего не помню», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Александр Сингаевский. Это он каждое утро выходит с плакатом к перекрестку.

По словам Александра, Toyota Mark II двигалась по 50-летия Октября со стороны Кольцевой. «Не то что быстро – он просто летел. Мой микроавтобус отбросило через дорогу, на бордюр», – продолжает мужчина.

В тот день он, как обычно, отвозил супругу на работу. Александр говорит, что совершенно не помнит, что было сразу после аварии. «Мне сказали, что я бросился останавливать машины, просил увезти в больницу раненую жену. Сам я очнулся в больнице, где нам с супругой оказали помощь – у жены сотрясение мозга, серьезные ушибы, у нас обоих сильные порезы», – перечисляет Александр.

Его машина восстановлению не подлежит. В обстоятельствах и причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Разбор, как сказал Александр Сингаевский, назначили на 20 февраля. А пока мужчина каждое утро выходит с плакатом на перекресток, где произошло ДТП. Таким образом он хочет установить истину и, если придется, отстоять свою невиновность в случившемся.

Как сказал Александр, на призыв уже откликнулись два человека. Для тех, кто утром 25 декабря проезжал перекресток 50-летия Октября и Зеленой, Амур.инфо публикует номер телефона участника ДТП Александра Сингаевского: 37-95-51.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    35 минут назад

    Трупов как с низколетящим марком и поворачивающим Истом на Новотроицком-Текстильная нет, поэтому как пить дать, быть Александру виновником с формулировкой: не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость и бла-бла-бла...

  • Долгий

    Долгий
    28 минут назад

    А камер нет?

  • Валентин81

    Валентин81
    4 минуты назад

    Погиб микроавтобус? Вечная память...

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