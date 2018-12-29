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29декабря
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сегодня, 10:17 0

Три районные больницы Приамурья получили новые автомобили скорой помощи

Три районные больницы Приамурья получили новые автомобили скорой помощи
Фото: amurzdrav.ru

В Амурской области больницы Завитинского и Бурейского районов, а также пгт Прогресс получили новенькие автомобили скорой помощи. Ключи от автомобилей «ГАЗель» главным врачам больниц вручил министр здравоохранения Андрей Субботин.

«Эта небольшая партия – лишь часть всего объема поставок автотехники для ОСМП региона, который осуществляется в 2018 году. На прошлой неделе полтора десятка машин было получено службой скорой помощи – мероприятие прошло в торжественной обстановке, с участием губернатора области Василия Орлова. Автомобили класса "В" были полностью укомплектованы в соответствии с требованиями и готовы к работе», – отметил министр здравоохранения Андрей Субботин.

Нынешняя тройка также оснащена специализированным оборудованием и с момента прибытия в пункт назначения будет готова к обслуживанию населения, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что чуть позже еще три больницы получат новые машины.

Поставки техники осуществляются за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации.

Фото: amurzdrav.ru

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#здоровье #транспорт

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