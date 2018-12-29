Завершен запуск второго пакета цифровых телеканалов в Приамурье

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Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» завершил запуск второго пакета цифровых телеканалов в Амурской области. В эфир запустили последний объект цифрового вещания. Сейчас все 56 станций цифровой сети второго мультиплекса работают в штатном режиме.

Таким образом, встречать Новый год и проводить новогодние праздники в компании 20 цифровых телеканалов смогут более 98 % жителей Амурской области, сообщает Амурский ОРТПЦ. Это: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» – в составе первого мультиплекса; «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ» – в составе второго мультиплекса.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте Смотрицфиру.рф или с помощью бесплатной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.