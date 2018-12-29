Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 0

Завершен запуск второго пакета цифровых телеканалов в Приамурье

Завершен запуск второго пакета цифровых телеканалов в Приамурье
Фото: Амур.инфо

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» завершил запуск второго пакета цифровых телеканалов в Амурской области. В эфир запустили последний объект цифрового вещания. Сейчас все 56 станций цифровой сети второго мультиплекса работают в штатном режиме.

Таким образом, встречать Новый год и проводить новогодние праздники в компании 20 цифровых телеканалов смогут более 98 % жителей Амурской области, сообщает Амурский ОРТПЦ. Это: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» – в составе первого мультиплекса; «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ» – в составе второго мультиплекса.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте Смотрицфиру.рф или с помощью бесплатной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.

Просмотров всего: 128

#ТВ #технологии

распечатать


В России и мире

В 2019 году Сбербанк упростит выдачу наличных

Общество

Амурских КВНщиков позвали в Сочи
В России и мире

Алла Пугачева получает за одно новогоднее выступление 28 миллионов рублей
В России и мире 6

Шоу «Орел и решка» закрыли
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь