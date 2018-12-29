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Ветрено, местами слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 29 декабря

Ветрено, местами слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 29 декабря
Фото: vk.com/iloveart

Переменная облачность, без осадков, местами по востоку пройдет слабый снег. Такой прогноз погоды на 29 декабря дают синоптики на последний рабочий день уходящего, 2018 года.

В южных и центральных районах Приамурья северо-западный ветер разовьет скорость до 3–8 метров в секунду. В порывах она достигнет 10–15 метров в секунду. Температура воздуха в южных районах опустится до 16…21 градуса ниже нуля.

В северных районах переменно облачно, местами по востоку ожидается слабый снег. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха – от 16 до 21 градуса со знаком минус, местами по северо-западу похолодает до 26…31 градуса ниже нуля.

В Благовещенске 29 декабря переменно облачно, без осадков, при этом ветрено: скорость северо-западного ветра составляет от 8 до 13 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15…17 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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