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29декабря
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В Циолковском снят режим ЧС, вводившийся из-за недостатка топлива

В Циолковском снят режим ЧС, вводившийся из-за недостатка топлива
Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский

В ЗАТО Циолковский снят режим ЧС. 28 декабря глава города Сергей Левицкий провел посвященное этому вопросу заседание.

«Ситуация с мазутом стабилизирована, запас топлива накоплен, заключены договора, идут поставки», – сказано в сообщении пресс-службы администрации населенного пункта.

В то же время 28 декабря в Циолковском был введен режим повышенной готовности. Это обусловлено продолжительными праздничными днями. Составлен график круглосуточного дежурства главы населенного пункта и его заместителей в выходные дни.

До 9 января при необходимости жители города могут обратиться к представителям органов местного самоуправления в самом здании администрации, расположенном на улице Гагарина, 6, в микрорайоне Звездный, либо напрямую к главе Циолковского по телефону 8-929-490-30-90.

Как сообщало Амур.инфо, режим ЧС в ЗАТО Циолковский из-за недостатка топлива вводился 7 декабря.

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#ЖКХ #Циолковский #энергетика

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