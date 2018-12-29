Чиновница из Самары считает, что государство не должно поддерживать матерей

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала в Twitter о своих взглядах на проблему снижения рождаемости. По ее мнению, государство не должно поддерживать молодых мам.

Чиновница считает, что если женщина хочет родить, то всё равно найдет решение.

Антимонова заявила, что показатель смертности в области на 29,5 % превысил уровень рождаемости. Одна из комментирующих заметила под записью: «Куда рожать-то? На пособие 50 рублей?» Другой пользователь добавил: «Ну если собрать кучу справок от семьи, то 200 будут платить)))».

Марина Антимонова решила ответить недовольным, рассказав, что если всё время думать о деньгах, можно остаться одиноким в старости. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном отпуске и т. д. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» – заявила она.

По словам чиновницы, женщина должна быть матерью, это ее вечная роль. Она заявила, что отказ от семьи – это эгоизм, а виноваты в этом комиксы. «Молодежь наша воспитана на комиксах, блокбастерах и других фантазиях, в которых точно никакие семейные ценности не продвигаются!!! Вернитесь в реальность!» – потребовала Антимонова.

После множества возмущенных комментариев и общественного резонанса министр извинилась перед гражданами. 28 декабря она опубликовала в Twitter пост: «В дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела».

Однако многие пользователи заявили, что не считают эту запись причиной простить чиновницу. Они требуют ее отставки и даже готовят петицию. Глава Самарской области Дмитрий Азаров уже пообещал, что разберется с претензиями к своей сотруднице, сообщает Cosmo.ru.