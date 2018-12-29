За две минуты до пуска с Восточного стартовый комплекс сняли из космоса

Фото: Амур.инфо

Роскосмос опубликовал на своем сайте и в социальных сетях снимок стартового комплекса космодрома Восточный, сделанный из космоса. Как отмечается, кадр получен за две минуты до пуска, который состоялся 27 декабря.

Съемку осуществил российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Как сообщало Амур.инфо, старт 27 декабря с Восточного ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В» № 5 и № 6 и 26 малыми космическими аппаратами прошел удачно. Спутники и аппараты были выведены на нужные орбиты и вышли на связь.

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Александр Авдеев