Гороскоп на 2019 год: Овны достигнут глобальных целей, Близнецы начнут год с чистого листа

В центре 2019 года – отношения с людьми. Все, чего Вы достигнете в этом году, возможно только в единении и сотрудничестве. Эгоизм недопустим, и, вместе с близкими по духу людьми можно не только ничего не потерять, но и многое приобрести.

В финансовом отношении год сложится неровно. Особенно в летний период многим придется потратить крупную сумму денег на ремонт, праздники, отдых и другое.

У многих Знаков Зодиака финансовые проблемы будут связаны с профессиональными делами, а у других – с жизнью личной. В любом случае будьте внимательны к людям, а также к деньгам и прочим ценностям. Не давайте в этом году деньги в долг и не поручайтесь за кого-либо, так как это приведет к ухудшению финансового положения.

Овен. В 2019 году многие Овны поставят себе глобальные цели и со свойственным им задором и амбициями будут стремиться к успеху во всех начинаниях.

В начале года стоит завершить все провисшие дела, подумать об отпуске и раздать долги. В марте или апреле Вы будете стремиться к переменам, поэтому можете смело осуществлять новые проекты, нацеленные на перспективу. Начало осени – период, когда стоит отдохнуть и получить новое вдохновение. Конец года обещает быть веселым, могут оправдаться многие ожидания Овнов, откроются новые двери.

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Телец. Для Тельцов год Желтой Свиньи – пора перемен и внутренней трансформации. Привычки, ритм жизни, мировоззрение, отношения с партнерами, все стоит пересмотреть и изменить.

В первые месяцы года Тельцам нужно быть очень внимательными и осторожными, звезды не советуют совершать необдуманные покупки и начинать новые отношения. Все это лучше перенести на лето, когда изменится энергетика, и вы будете готовы к новым знакомствам и изменениям.

Вторая половина года будет богата на яркие моменты. Сентябрь окажется удачным периодом для начала романтических отношений. А в ноябре будет много возможностей для улучшения своего материального положения и бытовых условий.

Близнецы. Особенно благоприятным будет этот год для тех, кто решит начать январь с чистого листа. Близнецы смогут набросать новый план жизни и сменить обстановку, окружение и свой внутренний мир.

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В начале года Близнецы будут с энтузиазмом участвовать в коллективных делах, охотно помогать друзьям и придумывать новые идеи. В середине лета не стоит браться за новые проекты, в это время желательно завершить уже начатые или действовать по заранее разработанному плану.

Конец 2019 года окажется спокойным, так как Близнецы разберутся в себе и поймут, куда двигаться дальше.

Рак. В этом году Вы сможете изменить все: окружение, работу, людей, свой внутренний склад. В работе Раков ждет продвижение, начальство будет помогать Вам осуществлять все задуманное, а коллеги не будут перечить. Март отлично подойдет для путешествий, получения новых. В конце весны не стоит рисковать и менять что-то в жизни.

В начале зимы у Раков появится возможность улучшить финансовое положение.

Лев. Львов заметят все в этом году. Все будут обращать на Вас внимание и советоваться с Вами.

Уже в начале года Львы почувствуют прилив творческих сил, вдохновение, готовность реализовать свои идеи. Вас ждет успех в делах, творчестве, поддержка социума и улучшение материального положения. Но в то же время это потребует больших физических и моральных затрат, готовности трудиться и жертвовать многим.

В этом году стоит уделять время своему здоровью. Старайтесь чаще производить диагностику организма.

Самый благоприятный период для перехода на новую работу, укрепления или восстановления своего профессионального авторитета – это конец лета.

Дева. Девы, для вас наступающий год будет благоприятен для расширения деловых и личных связей, для путешествий, обучения и интеллектуальной деятельности.

Финансовое состояние в этом году у Вас улучшится. Будет очень много интересной работы с середины мая и до конца сентября. Люди будут восхищаться Вашими идеями, появятся новые прочные связи, которые дадут продвижение в профессиональной сфере.

Также вы сможете укрепить свой авторитет, стать более влиятельными в своем кругу. Проявится потребность самоутвердиться в творчестве, в своей профессии, покровительствовать и защищать тех, кто рядом.

В начале весны можете смело рассчитывать не только на моральное, но и на материальное удовлетворение от работы.

В октябре стоит взять отпуск и немного отдохнуть. Это время не подходит для начала новых дел, проектов, так как вы будете острее реагировать на замечания и критику в свой адрес.

В декабре 2019 года у Вас появится несколько успешных идей, которые вы обязательно осуществите.

Весы. В этом году у Вас появятся новые связи, которые помогут Вам изменить окружение. Творческая работа для Вас появится уже в феврале 2019. Многие будут обращаться к Вам за советами и с мелкими просьбами.

Этот год сулит вам довольно активный ритм жизни. Поездки, встречи, выступления, новое обучение и необходимость постоянно расширять свое мировоззрение.

Конец осени окажется самым благоприятным периодом, особенно в плане партнерских отношений. В жизни Весов могут появиться новые влиятельные партнеры, связи, открывающие очень заманчивые перспективы.

Скорпион. Для Вас это весьма интересный год в плане заработка и укрепления своего финансового положения. Внутреннее чутье подскажет вам верное и выгодное направление деятельности, если вы решите менять работу или развивать свой бизнес. Тяга к роскоши, красивым вещам и путешествиям – все это будет стимулировать ваше стремление заработать крупную сумму денег.

Почти весь август будет периодом испытаний для Скорпионов. Проблемы в личной жизни заставят вас пересмотреть свои позиции, провести внутреннюю переоценку сложившейся ситуации. Но это только поможет Вам укрепить отношения. Постарайтесь быть максимально гибкими и не лезть в чужие проблемы и дела.

Стрелец. Для Стрельцов 2019 год может оказаться очень успешным во всем. У Вас будет много новых планов, которые вы реализуете. На работе Вас ждет повышение по карьерной лестнице.

В августе Вас ждут приятные хлопоты, связанные с семьей. Этот месяц благоприятен для брака или отпуска. Постарайтесь максимально много работать и не забивать голову пустяками.

Декабрь для вас станет одним из самых благоприятных и успешных месяцев в году, когда могут открыться перспективы на следующий год. Стрельцы, будьте к этому готовы и не упустите новые возможности.

Козерог. В 2019 году Козероги будут воспринимать происходящее слишком серьезно и глубоко. Весь год Вас будут сопровождать личностные барьеры, которые нужно будет стремиться преодолеть.

Май и июнь станет для Вас творческим периодом, когда Вы уладите противоречия с окружающими, примите важные решения и наметите дальнейший план действий.

Начиная со второй половины сентября Козерогам лучше заняться завершением дел, которые откладывались еще с прошлого года. В декабре поддержка друзей и родственников поможет вам с уверенностью смотреть в будущее, не бояться перемен и начать новый жизненный этап.

Водолей. В этом году Вы будете много думать, анализировать происходящее, строить планы и постепенно приближаться к своей цели. Все друзья будут стараться Вам помочь во всем, тем самым, упрощая подход к жизни.

Весной у вас появятся неожиданные возможности заработать, вы будете использовать любые благоприятные для этого ситуации.

Во второй половине года Водолеев ждут приключения, интересные встречи, а также решение старых бытовых проблем. Декабрь подарит Вам одухотворение и решение всех проблем.

Рыбы. В 2019 представителям знака Рыб будет сопутствовать удача в карьере. Многие забытые друзья вновь вернуться к Вам в этом году. Не забывайте про семью, именно она будет весь год питать Вас энергией и желанием творить.

Начиная со второй половины октября ожидается весьма интересный, но непростой с эмоциональной стороны период.

А вот конец 2019 года станет благоприятным периодом для путешествий, а также для расширения своих деловых и творческих контактов.

Не забывайте следить за здоровьем, проводите больше времени на свежем воздухе.

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