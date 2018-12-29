Гороскоп на 29 декабря: Рыбам стоит быть честными, Тельцов ждет серьезный разговор

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:34

Солнце в Козероге.

Овен. Вам пора присмотреться к новым маршрутам, видам связи, каналам информации. Они актуальны вдвойне, если планируется научная или журналистская работа, учеба за рубежом.

Телец. Этот день благоприятен для реализации планов. Перед тем, как воплощать в жизнь идеи, попробуйте встретиться со знающими людьми — советы специалистов лишними не будут.

Близнецы. Этот день открывает новые перспективы и несет удачу. Возможно, вам удастся все, что ни задумаете.

Рак. День благоприятен для заключения брака, романтических знакомств, укрепления дружеских отношений. Если вам удастся завести серьезные отношения, то звезды благословят ваш союз.

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Лев. He делитесь своими сокровенными мыслями, так как существует опасность утечки информации и использования ее против вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Дева. «Все или ничего» - вот девиз этого дня для вас. Этот день может предоставить шанс выиграть и подняться на вершину или же наоборот - все потерять, потерпеть финансовый крах.

Весы. Накопившиеся проблемы в личных отношениях могут занять всю первую половину дня. Не исключено, что Вам предстоит необходимость исполнения обременительных обязанностей или принятия жестких решений.

Скорпион. Скорпионам необходимо услышать другого человека и учесть чужое мнение. Не стоит делать различия между словами друга, оппонента, посредника: все они скажут нечто важное.

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Стрелец. День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Нужно закончить ранее начатые дела.

Козерог. День благоприятен для деловых контактов, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция.

Водолей. Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил на будущее.

Рыбы. Нужно быть предельно честным с окружающими людьми. Даже если они с вами ведут себя не слишком искренне. Не растеряйте своих позиций в рабочей сфере.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось перечная, загс, тюльпан, огонь, то посмотрите значение в соннике.