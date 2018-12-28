В Благовещенске разбились две иномарки, есть пострадавшие

В микрорайоне Благовещенска произошла серьезная автоавария. В районе дома № 13 по Игнатьевскому шоссе столкнулись Toyota Cruiser и Toyota Corona. В результате ДТП пострадали два человека, они находились в легковом авто.

Судя по кадрам с места происшествия, удар был лобовым – у автомобилей повреждены передние части кузова, при этом у легковушки повреждения отличаются большим масштабом.

В аварии пострадали люди. В управлении ГИБДД по Амурской области корреспонденту «Амур.инфо» сообщили, что пострадавших двое, это водитель и пассажир Toyota Corona, 1989 и 1990 годов рождения. По предварительным данным, у раненых переломы конечностей.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.