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28декабря
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Дело о заражении амурских детей гепатитом передали в центральный аппарат СК

Дело о заражении амурских детей гепатитом передали в центральный аппарат СК
Фото: www.amur.info

Уголовное дело о заражении детей в Приамурье гепатитом C передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Такое решение принято в связи с обращением депутата Госдумы Ирины Яровой к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.

По информации «Известий», 26 декабря Следственный комитет начал проверку после заболевания детей в Амурской области гепатитом. Следователи выяснят причины и время заболевания несовершеннолетних.

О 26 заболевших детях заявил депутат регионального законодательного собрания Сергей Труш. Источник пока не установлен, но все пострадавшие в разное время проходили лечение в гематологическом отделении областной клинической больницы – некоторым переливали кровь, у других брали анализы. Депутат рассказал, что среди заболевших еще как минимум двое взрослых. Работа отделения продолжается, поэтому есть вероятность, что распространение гепатита не остановилось.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию произошедшего – халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    500 новостей на одну тему

  • Sah

    Sah
    52 минуты назад



    Дело о заражении амурских детей гепатитом передали в центральный аппарат СК



    что нашим мешало установить истину, два месяца мурыжили бестолку.

  • Stat

    Stat
    41 минута назад

    Из пустого в порожнее переливают....

  • серега1

    серега1
    7 минут назад

    почему теперь специально не слышат что говорит белоус

    дети не заразились аодкб! у них диагностировали это диагноз ! а многие из них же до областной гтето на местах переливались вот и все

  • Petta

    Petta
    5 минут назад

    На местах это где?

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