Дело о заражении амурских детей гепатитом передали в центральный аппарат СК

Такое решение принято в связи с обращением депутата Госдумы Ирины Яровой к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.

По информации «Известий», 26 декабря Следственный комитет начал проверку после заболевания детей в Амурской области гепатитом. Следователи выяснят причины и время заболевания несовершеннолетних.

О 26 заболевших детях заявил депутат регионального законодательного собрания Сергей Труш. Источник пока не установлен, но все пострадавшие в разное время проходили лечение в гематологическом отделении областной клинической больницы – некоторым переливали кровь, у других брали анализы. Депутат рассказал, что среди заболевших еще как минимум двое взрослых. Работа отделения продолжается, поэтому есть вероятность, что распространение гепатита не остановилось.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию произошедшего – халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.