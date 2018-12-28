«Итоги недели»: гепатит в больнице и пуск с космодрома Восточный (видео)

На YouTube-канале Next Week Production вышел последний в уходящем 2018-м году выпуск программы «Итоги недели». С главными новостями предновогодней недели знакомит новый ведущий Денис Казеев.

Выпуск открывает медицинская новость из Амурской области, прогремевшая на всю страну. 26 маленьких пациентов Амурской областной детской клинической больницы оказались заражены гепатитом С. Самому младшему из них нет и года, старшему – 14 лет. Родители пострадавших предполагают, что дети заразились при переливании крови в АОДКБ. При этом все дети проходили лечение в отделении гематологии. «Следователи работают над уголовным делом, медики свою вину отрицают – они считают, что дети могли заразиться за пределами области», – рассказывает ведущий.

Тем временем губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в отделении больницы медики допускали многократное использование одноразовых перчаток.

«Очередной пуск ракеты с космодрома Восточный прошел как-то буднично – то ли новогодняя суета, то ли запуски уже приелись. Вот если бы не полетела – тогда бы обсуждали», – продолжает Денис.

Амурский спортсмен вошел в сборную России по самбо. Самвел Казарян будет отстаивать честь страны на международных соревнованиях. В прошлом году Самвел завоевал бронзу на первенстве России, стать пятым на чемпионате страны и окончательно закрепиться в сборной команде страны. «В следующем году ждем еще более высоких результатов. Желаем Самвелу удачи и только побед!» – пожелал ведущий.

В Благовещенске открыли снежный городок. Не дожидаясь официального открытия, самые смелые уже успели прокатиться с горок. А на горках теперь ледяные скаты – эту идею амурские мастера позаимствовали у китайских коллег. Теперь кататься будет еще приятнее и не придется заливать горки каждый день.

А больше всего внимания в городе привлек огромный светящийся шар. В инстаграм-аккаунте «Амур.инфо» публикация с фото необычного объекта собрала почти 10 тысяч лайков.

Еще одна яркая и праздничная новость уходящей недели: жители села Чигири нарядили свой дом светящимися гирляндами. «Так семья планирует привлечь к себе удачу. Хороший и красивый способ», – похвалил ведущий выпуска.