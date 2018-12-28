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28декабря
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В Благовещенске Дед Мороз поздравил 102-летнего пенсионера с Новым годом

В Благовещенске Дед Мороз поздравил 102-летнего пенсионера с Новым годом

В Благовещенске проводится благотворительная акция «Подарок для одинокого пенсионера». Ее организовали волонтер Игорь Меметов и городской комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».

Вместе с социальными работниками добровольцы начали поздравлять одиноких бабушек и дедушек с Новым годом. Под опекой у соцработников центра «Доброта» таких пенсионеров около тысячи.

Собирать подарки волонтеру помогают спонсоры. Поэтому поздравления получает только около 100 одиноких пенсионеров. Самый пожилой из них – 102-летний благовещенец Михаил Щербаков. «Я же один. Сыновья живут отдельно, у меня никого нет. Вот вы пришли, поздравили. А больше никого не будет», – говорит дедушка.

«В набор входят печенье, тушеные изделия, а также открытки и что-нибудь теплое – рукавички, носочки», – перечисляет Дед Мороз – волонтер Игорь Меметов.

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#Новый год #соцзащита

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