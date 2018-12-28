Для Благовещенска ищут резидентов свободного порта

Бизнесменов приглашают стать первыми резидентами режима «Свободный порт в городе Благовещенске». Преимущества такого режима уже оценили 830 резидентов по всему Дальнему Востоку. Чтобы войти в число первых обладателей пакета льгот и преференций, нужно соблюсти ряд условий.

Потенциальные резиденты свободного порта, в том числе и зарубежные компании, должны предложить новый инвестиционный проект и вложить в него не менее 5 миллионов рублей за три года. Отбирают проекты для подачи заявки в региональном агентстве по привлечению инвестиций.

«Для получения статуса мы подбираем сейчас первый пул проектов компаний, которые зайдут в режим СПВ на первом этапе, до издания закона. Их проекты будут в первом фокусе внимания и будут рассматриваться параллельно с принятием всех нормативных актов», – говорит директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов. Таких компаний должно быть не менее трех-пяти. «С конкретными, уже проработанными проектами, не бизнес-идеями, а теми проектами, которые к концу 2019, в начале 2020 года имеют все шансы на реализацию», – уточняет Пузанов.

Окончательный список компаний определят 9 января 2019 года. В настоящее время шесть амурских фирм проходят процедуру первичной оценки. Потенциальные резиденты свободного порта, в том числе и зарубежные компании, должны предложить новый инвестиционный проект. Компании-резиденты получат освобождение от ряда налогов на пять лет, административные льготы и преференции. Для них будет действовать режим свободной таможенной зоны – например, возможность беспошлинного ввоза, хранения и потребления иностранных товаров. Режим порто-франко, как ожидают власти, даст Благовещенску ряд преимуществ.

«Мы посмотрели на опыт Владивостока, у которого у первого на Дальнем Востоке этот режим был оформлен, и увидели, какие преференции получают предприятия, бизнес, сколько рабочих мест появляется. И решение – будем добиваться того, чтобы Благовещенск получил такой статус и новые возможности для экономического развития. Это инвестиции, инвесторы, которые смогут заниматься в рамках этого проекта, и это, соответственно, рабочие места», – перечисляет мэр Благовещенска Валентина Калита.