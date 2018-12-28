Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:39 0

ТРЦ «Ледяной» в Благовещенске не закроют

ТРЦ «Ледяной» в Благовещенске не закроют
Фото: www.amur.info

В благовещенском торгово-развлекательном центре «Ледяной», где недавно с треском лопалась напольная плитка, устранили все нарушения. Закрывать комплекс не будут, здание безопасно для людей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Благовещенская прокуратура совместно с надзорными органами провела проверку в «Ледяном». По заключению специалистов, повреждений в несущих конструкциях здания нет. На втором этаже в покрытии пола из керамогранита местами имелись трещины и отслоение от основания.

Руководство ТРЦ устранило нарушения, плитку заменили. Как сообщало ИА «Амур.инфо», строительно-техническую экспертизу здания провел «Амурский проектный институт "Колизей"». Отклонений в несущих элементах здания – колоннах, балках, перекрытиях – не выявлено. Разрушение плитки связано с несоблюдением минимально допустимых размеров деформационных швов, некачественной укладкой стяжки и гидроизоляции или несоблюдением времени высыхания стяжки перед укладкой керамической плитки.

Просмотров всего: 159

#закон #торговля

распечатать


Общество 1

В Благовещенске перестал существовать застройщик «СтройтехИнвест-XXI»
Общество 19

Управляющая компания благовещенского ТЦ «Ледяной»: угрозы посетителям нет
Происшествия 2

В Благовещенске будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб его знакомый
Общество

В правительстве наградили участников областного конкурса «Новогоднее настроение»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь