ТРЦ «Ледяной» в Благовещенске не закроют

Благовещенская прокуратура совместно с надзорными органами провела проверку в «Ледяном». По заключению специалистов, повреждений в несущих конструкциях здания нет. На втором этаже в покрытии пола из керамогранита местами имелись трещины и отслоение от основания.

Руководство ТРЦ устранило нарушения, плитку заменили. Как сообщало ИА «Амур.инфо», строительно-техническую экспертизу здания провел «Амурский проектный институт "Колизей"». Отклонений в несущих элементах здания – колоннах, балках, перекрытиях – не выявлено. Разрушение плитки связано с несоблюдением минимально допустимых размеров деформационных швов, некачественной укладкой стяжки и гидроизоляции или несоблюдением времени высыхания стяжки перед укладкой керамической плитки.