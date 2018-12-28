Рухнувший мост и новый губернатор: события года по версии участников опроса на Амур.инфо

На Амур.инфо завершилось голосование на тему: «Чем вам запомнился уходящий, 2018 год?» Ответить на вопрос пожелали 890 читателей. В памяти многих из них уходящий год останется из-за обрушения моста в Свободном и смены губернатора Амурской области.

Обрушение моста в городе президентского внимания, случившееся 9 октября, отметили 215 человек (24,2 % от всех проголосовавших). То, что вместо Александра Козлова главой Приамурья стал Василий Орлов, отметили 212 человек (23, 8%). Третье место по количеству голосов заняла строка «Другой вариант», но об этом чуть позже.

Перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток сочли главным событием года 108 человек (12,1 %). Летний паводок впечатлил 78 опрошенных (8,8 %). Открытие Ледовой арены в «Островах» заполнилось 48 респондентам (5,4 %). 160-летие Амурской области – 23 участникам опроса (2,6 %).

По 19 голосов (2,1 %) набрали два варианта: концерт Ольги Бузовой в Благовещенске и закрытие благовещенского проекта «Подвал 04».

Для 17 человек (1,9 %) уходящий год запомнится как год премьеры спектакля «Счастливые люди» по повести Леонида Завальнюка. 14 проголосовавших будут ассоциировать 2018-й с дракой болельщиков, случившейся в Благовещенске после матча россиян с хорватами во время чемпионата мира по футболу.

Редко когда строка «Другой вариант» в голосованиях на Амур.инфо набирает больше пары десятков ответов. На этот раз их оказалось аж 137. Большая часть из 15,4 % опрошенных, выбравших эту графу, написали всего два слова: «Пенсионная реформа». Также многие признались, что уходящий год им ничем не запомнился.

Кроме того, были перечислены пожар в Кемерове, скандал с участием футболистов Мамаева и Кокорина, Чемпионат мира по футболу, а также – слово читателю: «Интригующий и потрясающий финал игры по хоккею, где наша сборная вырвала победу и заняла первое место». «Мусорная реформа», рост центр на топливо, повышение НДС и выборы губернатора Приморского края – перечислялись такие варианты.

Были и признания: «Я выиграл 70 миллионов. Вот это я запомнил», – поделился респондент. «Покупкой квартиры», – порадовался другой. «Моим сокращением», – взгрустнул третий. «Запомнился переездом из этого региона», – сообщил теперь, вероятно, уже бывший амурчанин. «Мне этот год запомнился тем, что я опять не смог уехать из Амурской области», – признался другой.

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Все желающие могут поделиться, какой фильм они бы хотели посмотреть в Новый год. Голосование продлится до 4 января.