Настоящее свинство: в ДВОКУ прошел традиционный конкурс снежных фигур

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище прошел традиционный конкурс снежных фигур. Для своих композиций курсанты выбирали в основном свиней – символ наступающего года.

Некоторые участники ваяли из снега собак, которые, по задумке авторов, уступали свои места по охране границы приходящим с новым годом поросятам.

Причем некоторые снежные символы года получились необычайно суровыми.

Вопрос с недостатком снега для проведения конкурса помогли решить городские власти – поделились искусственным снегом, который заготавливался для центрального благовещенского городка. Об этом рассказали в пресс-службе ВВО.

В общей сложности на суд жюри курсанты представили 9 фигур, которые возводили в свободное от учебы время.

Для победы необходимо было не только сделать необычные снежные шедевры, но и креативно их представить.

Выбирали победителей члены командно-преподавательского состава.

В итоге первое место было присуждено курсантам средней профессиональной подготовки. Будущие прапорщики слепили свина-викинга, вплывающего в новый год на ладье.

Второе и третье место – у 2-й и 3-й роты курсантов, соответственно. Победителям конкурса вручили сладкие пироги.

Стоять снежные свинские шедевры будут традиционно до тепла.