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28декабря
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сегодня, 17:12 0

Детдомовцы попросили у Деда Мороза вещи от Gucci и Nike

Детдомовцы попросили у Деда Мороза вещи от Gucci и Nike
Фото: Амур.инфо

Воспитанники пермских детских домов написали письма Деду Морозу, в которых попросили обувь от Gucci и колонки JBL. Так дети хотят поверить в существование добрых людей.

По словам руководителя пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, в посланиях Деду Морозу, которые она прочитала, дети просили только дорогостоящие подарки: вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и другие. Она заключила, что ребят из детских домов сложно порадовать, поскольку они любят только брендовую одежду.

Котова даже пробовала подобрать подарок под запрос детей в интернете, и цена оказалась не ниже 23 тысяч рублей.

«Дети желают то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты», – прокомментировал ситуацию руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. По его мнению, получить в подарок дорогие кроссовки – не роскошь, а шанс для детдомовцев поверить в существование в мире хороших людей.

Письма с пожеланиями опубликованы на сайте фонда «Дедморозим». Жители Перми могут зайти туда и исполнитель любое желание ребенка, сообщает «Лента.ру».

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#дети #жизнь

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