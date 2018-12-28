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28декабря
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сегодня, 17:05 0

За год амурские инвалиды получили более 2 миллионов технических средств реабилитации

За год амурские инвалиды получили более 2 миллионов технических средств реабилитации
Фото: www.amur.info

В Благовещенске состоялось заседание с участием регионального отделения Фонда социального страхования РФ, общественных организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов. На встрече подвели итоги работы, проделанной в уходящем, 2018 году.

В заседании приняли участие представители Амурского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и областных общественных организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, а именно Амурского регионального отделения «Всероссийское общество глухих», Амурского областного общества инвалидов «Преодоление», Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник», Амурского областного центра социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир», Амурского общественного благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама».

В 2018 году отделение Фонда социального страхования заключило 127 государственных контрактов и договоров для закупки технических средств реабилитации для всех возрастных категорий инвалидов. На протезно-ортопедические изделия и оказание услуг выделено 161,9 миллиона рублей. Тем инвалидам, кто самостоятельно приобрел технические средства реабилитации, компенсировали в общей сложности 9,5 миллиона рублей.

В 2018 году инвалиды Амурской области получили более 1,8 миллиона штук подгузников и абсорбирующего белья, более 200 тысяч штук специальных средств, использующихся при нарушениях функций выделения, свыше 5,5 тысячи протезно-ортопедических изделий, более 500 слуховых аппаратов и других изделий.

«На закупку кресел-колясок в 2018 году региональное отделение направило более 21 миллиона рублей, что на 45 % больше, чем в прошлом году. Это позволило приобрести более 1 100 кресел-колясок. Кроме того, был заключен контракт на поставку кресел-колясок фирм "Отто-Бокк Мобилити" и "Катаржина". Такие кресла-коляски пользуются высоким спросом среди молодых и активных инвалидов в силу технических и функциональных характеристик. Объем закупок таких колясок превысил объем закупок прошлого года на 40 % и позволил обеспечить 287 амурчан изделиями в общем объеме 346 штук», – отметила начальник отдела социальных программ регионального отделения Фонда социального страхования РФ Марина Брянцева.

По итогам встречи подписали соглашение о взаимодействии регионального отделения и Амурского областного центра социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир».

В Амурской области инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации. Эти программы разрабатывают в учреждениях медико-социальной экспертизы.

Обеспечение граждан носит заявительный характер. Для получения государственной услуги гражданину необходимо подать заявление и комплект необходимых документов в соответствии с требованиями административного регламента в отделение Фонда. Подать заявление на получение технических средств реабилитации также можно через МФЦ или портал www.gosuslugi.ru.

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