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28декабря
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сегодня, 16:51 0

Алла Пугачева получает за одно новогоднее выступление 28 миллионов рублей

Алла Пугачева получает за одно новогоднее выступление 28 миллионов рублей
Фото: instagram.com/alla_orfey/?hl=ru

Новогодние праздники превратились для российских артистов в способ хорошо заработать. 69-летняя Алла Пугачева не отказывается от выступлений на корпоративах. Примадонна возглавила список самых дорогих звезд: ее гонорар за новогоднюю ночь составляет почти 350 тысяч евро (около 28 миллионов рублей).

Второе место занял Сергей Шнуров. Отпраздновать Новый год под зажигательные хиты группы «Ленинград» можно за 150−250 тысяч евро.

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Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте запущенного в октябре общенационального проекта «Великие имена России». Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечается, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Эммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде. Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы присвоения аэропорту "Пулково" имени фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, появившейся в рамках проекта "Великие имена России". По мнению политиков, это неприемлемо хотя бы уже потому, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье", а Петербург, напротив, принято считать культурной столицей. В партии даже готовы устраивать уличные манифестации в том случае, если этот вариант переименования внезапно начнет побеждать.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Филипп Киркоров споет на частной вечеринке за 100 тысяч евро, а Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа «Би-2» выставят счет от 50 до 70 тысяч евро.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Дима Билан и Сергей Лазарев оценивают себя еще дешевле – от 25 до 30 тысяч евро, сообщает «Московский комсомолец». В этот Новый год востребована на корпоративах и Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» готова исполнить свои хиты за два миллиона рублей.

Владимир Пресняков и Глюк’oZa будут стоить полтора миллиона рублей, а певица Монеточка – миллион.

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#жизнь #ТВ #шоу-бизнес #юмор

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