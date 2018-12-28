Алла Пугачева получает за одно новогоднее выступление 28 миллионов рублей

Новогодние праздники превратились для российских артистов в способ хорошо заработать. 69-летняя Алла Пугачева не отказывается от выступлений на корпоративах. Примадонна возглавила список самых дорогих звезд: ее гонорар за новогоднюю ночь составляет почти 350 тысяч евро (около 28 миллионов рублей).

Второе место занял Сергей Шнуров. Отпраздновать Новый год под зажигательные хиты группы «Ленинград» можно за 150−250 тысяч евро.

Филипп Киркоров споет на частной вечеринке за 100 тысяч евро, а Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа «Би-2» выставят счет от 50 до 70 тысяч евро.

Дима Билан и Сергей Лазарев оценивают себя еще дешевле – от 25 до 30 тысяч евро, сообщает «Московский комсомолец». В этот Новый год востребована на корпоративах и Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» готова исполнить свои хиты за два миллиона рублей.

Владимир Пресняков и Глюк’oZa будут стоить полтора миллиона рублей, а певица Монеточка – миллион.