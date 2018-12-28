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28декабря
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В Великий Устюг улетела почти тысяча посланий Деду Морозу от маленьких амурчан

В Великий Устюг улетела почти тысяча посланий Деду Морозу от маленьких амурчан
Фото: УФПС Амурской области филиал ФГУП «Почта России»

Почти тысячу посланий отправили Деду Морозу в 2018 году юные амурчане. Специальные почтовые ящики для писем зимнему волшебнику установили в городах Амурской области.

В Приамурье по доброй традиции новогодний ящик для посланий в Великий Устюг был установлен на главпочтамтах Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска, Свободного и Тынды. Опустить заветное письмо могли все желающие до 25 декабря. Однако пожелания и просьбы Деду Морозу отправить еще не поздно, сообщает пресс-служба региональной Почты России.

Сообщается, что всего по стране было установлено более 300 ящиков для посланий зимнему волшебнику. В общей сложности Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза уже более 200 тысяч писем и открыток со всей страны.

Среди наиболее активных регионов называют Республику Татарстан, Краснодарский край и Свердловскую область. Отправить письмо Деду Морозу можно даже из другой страны. Этой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч иностранных граждан.

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#дети #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 минуты назад

    А когда-то ведь хотели организовать в Амурской области и свою резиденцию Амурского Деда Мороза. И для этого выбрали место с красивым, сказочным названием - село Золотая Гора, что в северном Зейском районе! Не помню точно, но, кажется, что это было еще при губернаторе Белоногове? Писали как-то об этом… Мне кажется, что и правда, почему бы и в нашей области было не быть своему амурскому Деду Морозу, да еще на сказочной Золотой Горе! ))

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