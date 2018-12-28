Амурские и харбинские боксеры провели матчевую встречу

В спорткомплексе АмГУ прошли чемпионат и первенство Амурской области по боксу. Кроме спортсменов из Благовещенска, Белогорска. Свободного, Буреи и Зеи, на соревнования приехала команда боксеров из Харбина, которые приняли участие в серии поединков с амурскими соперниками.

В областных соревнованиях наибольшее количество медалей завоевали благовещенцы – у них 43 медали, из которых 21 золотая. Все остальные – более малочисленные – команды завоевали 20 медалей. Особенно успешно выступили боксеры физкультурно-спортивного клуба «Семён» (15 медалей, из них золотых – 10) , которым совсем немного уступили в медальном зачете учащиеся благовещенских ДЮСШ №5 (11 медалей и 6 золотых) и СШОР (8 медалей, 5 золотых).

На церемонии торжественного парада стояла команда китайских боксеров из Харбина. В сентябре 2016 года спортсмены соседней провинции провели учебно-тренировочные сборы в Благовещенске и Шимановске. Наставник гостей Ли Минтао рассказал, что в Россию они приезжают не в первый раз. Дважды участвовали в соревнованиях в Хабаровске в 2013 и 2017 годах, где занимали вторые места.ъ

В этот приезд была достигнута договоренность провести в Благовещенске матчевую встречу 4х4. Четыре боя прошли в трех весовых категориях.

В первом поединке в ринге сошлись Сергей Шабалин из спортивной школы олимпийского резерва и Ян Бовэн – весовая категория до 69 килограммов. Амурский боксер не оставил сопернику шансов на продолжительную борьбу и уже в первом раунде за явным техническим преимуществом праздновал победу. Во втором бою Сергею Раскопытову из Белогорска противостоял Ли Хэшун – та же весовая категория. Сергей мощно вел бой, чувствовалось его доминирование, но боксеру из Китая выстоял все три раунда, хотя, и проиграл. В третьем бою в ринг вышли Денис Ковтун из Белогорска и Гуо Шюй весовая категория до 75 килограммов. Пара точных и сильных ударов Дениса заставили китайских тренеров выкинуть полотенце в первом раунде. В заключительном бою первого дня сошлись Анатолий Мироненко из Благовещенска и Лу Уженвэ – весовая категория до 91 килограмма. Здесь китайскому боксеру удалось переломить ситуацию, и судьи определили победителем гостя из Харбина.

Итоговый счёт в этой матчевой встрече завершился со счетом в пользу амурских боксёров, сообщает пресс-служба областного минспорта.