В Амурской области увеличивают границы ТОР «Белогорск»

Постановление о включении земельного участка для проекта в ТОР подписало правительство России. Компания «КМК-Партнеры» запустит в ТОР «Белогорск» производство строительных металлоконструкций, а также ремонт строительной техники. Расширение территории опережающего развития обеспечит создание не менее 60 рабочих мест и привлечет более 151 миллиона рублей частных инвестиций.

«Расширение границ ТОР под инвестора – обычная практика. В ТОР "Приамурская" мы не раз инициировали расширение границ. Если инвестора интересует конкретный земельный участок, мы готовим поправки в постановление правительства РФ. Ведь это не инвесторы идут в ТОР, а ТОРы за инвесторами», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Сейчас Агентство Амурской области по привлечению инвестиций помогает проекту получить статус резидента территории опережающего развития «Белогорск». Уникальное предприятие с гибкими технологиями будет производить практически любые металлоконструкции для каркасных промышленных, жилых и общественных зданий из горячегокатанного проката и сварных балок. При этом проект не потребует строительства дополнительной инженерной или транспортной инфраструктуры за счет областного бюджета.

«ТОР "Белогорск" работает с 2015 года. Третий год муниципалитет ведет поиск и привлекает потенциальных резидентов. В 2018 году решили для более активного привлечения инвесторов начать работу по расширению утвержденных границ ТОР, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – "КМК-Партнеры" – первое предприятие, для которого изменены границы ТОР "Белогорск". В дальнейшем продолжим работу в этом направлении, так как на территории города много неиспользуемых промышленных площадей, требующих модернизации».

На сегодня в ТОР «Белогорск» зарегистрировано 6 резидентов с объемом частных вложений 4,58 миллиарда рублей. К сегодняшнему дню инвесторы территории опережающего развития реализовали два проекта и вложили в экономику Белогорска 3,1 миллиарда рублей инвестиций, создав 433 рабочих места.