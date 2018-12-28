12 тысяч амурчан могут встретить Новый год в темноте и без поздравления президента

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12 тысяч амурчан, которые до сих пор не погасили задолженность за электроэнергию, могут в праздники остаться без света. Поэтому Амурэнергосбыт рекомендует абонентам-должникам выплатить долг или обратиться за реструктуризацией.

В начале декабря энергетики отправили недобросовестным клиентам 55 тысяч претензионно-уведомительных документов с красной полосой, чтобы даже самые «забывчивые» вспомнили о долге и не остались в канун праздника без электричества. По оперативным данным, порядка 12 тысяч из них до сих пор не погасили задолженность.

При этом, если свет все-таки отключат, восстановить подачу ресурса возможно только при 100-процентной оплате всей суммы долга. При этом следует учитывать, что срок зачисления платежа на расчетный счет ПАО «ДЭК» составляет 2-3 банковских дня, еще 2 суток после этого может занять очередь на подключение.

«Если вы попали в трудную жизненную ситуацию, нет всей суммы сразу – не тяните, обращайтесь к нам, мы всегда идем навстречу потребителям, которые настроены решить вопрос с долгом. Подскажем, как оформить субсидию, заключим договор о реструктуризации задолженности. Введение санкций при этом будет приостановлено», – советует начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Валерий Кобзарев.

В предпраздничные дни режим работы касс Амурэнергосбыта следующий: 28 декабря – работа в обычном режиме; 29 декабря –- работа по режиму понедельника, сокращенному на 1 час; с 30 декабря по 8 января – выходные дни.

Оплатить квитанции можно также на сайте ПАО «ДЭК», через сервисы «Личный кабинет», «Мобильное приложение», через платежные терминалы, в системе «Сбербанк-онлайн», в банках, почтовых отделениях, сообщает ведущий специалист по информационной политике филиала ПАО «ДЭК»«Амурэнергосбыт» Вероника Александрова.