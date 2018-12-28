В Благовещенске перестал существовать застройщик «СтройтехИнвест-XXI»

Около года назад в управление Роспотребнадзора по Амурской области обратился дольщик, который заявил о том, что 13 января 2015 года был заключен договор участия в долевом строительстве с ООО «СтройтехИнвест-XXI». Однако дом так и не был построен, а деньги застройщик не вернул. При рассмотрении обращения в управлении Роспотребнадзора установлено, что от действий «СтройтехИнвест-XXI» пострадали и другие дольщики.

Застройщик не исполнил обязательства по строительству объекта недвижимости в селе Чигири в сроки, определенные договорами об участии в долевом строительстве, и не передал квартиры участникам долевого строительства. По состоянию на 1 октября 2018 года строительство многоквартирного жилого дома в Чигирях не завершено: построены только фундамент и стены подвала с перекрытием. При этом срок разрешения на строительство истек еще 23 августа 2015 года.

«На основании статьи 40 закона РФ "О защите прав потребителей" управлением Роспотребнадзора по Амурской области подано исковое заявление о ликвидации юридического лица – ООО "СтройтехИнвест-XXI" за неоднократные нарушения прав потребителей – участников долевого строительства», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Благовещенский городской суд удовлетворил исковые требования управления и вынес решение о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «СтройТехИнвест-XXI». Решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», генеральным директором компании «СтройтехИнвест-XXI» была Ирина Соловьева. В этой же компании работал бывший руководитель скандально известной фирмы-банкрота «Россия» Михаил Корнеев.

Размер ущерба, нанесенного дольщикам, оценивался следствием как особо крупный – 1 018 000 рублей. В судебном заседании подсудимая Соловьева вину в совершении преступления не признала. На основании представленных доказательств суд посчитал руководителя компании виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, постановлено взыскать с подсудимой в пользу трех дольщиков 29 420, 470 579 и 518 000 рублей.