Амурский губернатор поучаствовал в заседании Госсовета и всероссийской «Елке желаний»

Губернатор Василий Орлов принял участие в заседании Госсовета. Основной его темой было развитие волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. На совещании обсудили итоги Года добровольца и волонтера в РФ, а также планы дальнейшего развития добровольческого движения.

Заседание прошло под председательством Владимира Путина. Помимо глав регионов, в нем приняли участие волонтеры и представители социально ориентированных НКО.

Правительством России уже разработана концепция развития добровольчества и волонтерства до 2025 года. Было отмечено, что более активно должен идти процесс создания волонтерских центров, в которых добровольцы могут получить необходимую информацию и поддержку, поделиться опытом и обрести новые знания и навыки.

В преддверии последнего в этом году заседания Государственного совета участникам предложили поучаствовать в предновогодней акции «Елка желаний» и исполнить желания россиян.

К акции присоединился и губернатор области Василий Орлов. Он поможет исполнить мечты трех амурчан, открытки которых он снял с новогодней ели.

Первая - от детей из Благовещенска. Десятилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик хотели бы увидеть дельфинов и поплавать с ними. Вторая открытка от 73-летней жительницы поселка Бурея рассказывает о ее давней мечте побывать на море. Новогодние пожелания амурчан будут исполнены в ближайшее время.