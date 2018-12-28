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Амурский губернатор поучаствовал в заседании Госсовета и всероссийской «Елке желаний»

Амурский губернатор поучаствовал в заседании Госсовета и всероссийской «Елке желаний»
Фото: amurobl.ru

Губернатор Василий Орлов принял участие в заседании Госсовета. Основной его темой было развитие волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. На совещании обсудили итоги Года добровольца и волонтера в РФ, а также планы дальнейшего развития добровольческого движения.

Заседание прошло под председательством Владимира Путина. Помимо глав регионов, в нем приняли участие волонтеры и представители социально ориентированных НКО.

Правительством России уже разработана концепция развития добровольчества и волонтерства до 2025 года. Было отмечено, что более активно должен идти процесс создания волонтерских центров, в которых добровольцы могут получить необходимую информацию и поддержку, поделиться опытом и обрести новые знания и навыки.

В преддверии последнего в этом году заседания Государственного совета участникам предложили поучаствовать в предновогодней акции «Елка желаний» и исполнить желания россиян.

К акции присоединился и губернатор области Василий Орлов. Он поможет исполнить мечты трех амурчан, открытки которых он снял с новогодней ели.

Первая - от детей из Благовещенска. Десятилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик хотели бы увидеть дельфинов и поплавать с ними. Вторая открытка от 73-летней жительницы поселка Бурея рассказывает о ее давней мечте побывать на море. Новогодние пожелания амурчан будут исполнены в ближайшее время.

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#областная власть #российская власть #соцзащита

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