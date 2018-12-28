Итоги 2018 года на Амур.инфо: резонансные автомобильные аварии

Подводя итоги 2018 года, ИА «Амур.инфо» не может обойти такую малоприятную тему, как дорожно-транспортные происшествия, случавшиеся на территории Амурской области. Аварий с участием транспорта, как, впрочем, и в предыдущие годы, в регионе произошло немало. Редакция напоминает о серьезных и резонансных ДТП-2018.

18 января в Благовещенске столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб мальчик 2013 года рождения. Также получила травмы женщина 1955 года рождения.

23 января под Углегорском столкнулись грузовик и патрульная машина ДПС. Полицейский автомобиль от удара опрокинулся. В аварии пострадали люди.

26 февраля в Благовещенске при столкновении двух автомобилей погибла женщина. Аварию устроил 19-летний водитель, который сел за руль нетрезвым.

23 марта в Благовещенске иномарка сбила девушку-пешехода, которая позже скончалась.

25 марта на трассе Благовещенск – Белогорск разбился автомобиль Toyota Allion, три человека погибли.

8 апреля в Зейском районе Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни двух детей. Авария случилась на льду водоема недалеко от поселка Верхнезейск.

21 апреля в Сковородине на проезжей части перевернулся автомобиль. В аварии погиб человек. Выяснилось, что это молодой сотрудник полиции. Также в ДТП серьезно пострадала девушка.

30 мая под Благовещенском опрокинулся автомобиль Toyota Mark II. В результате ДТП пассажир – девочка 2004 года рождения – погибла на месте.

31 мая в Тынде нетрезвый водитель мусоровоза сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, девочка серьезно пострадала.

23 июня на трассе Благовещенск – Свободный лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Сообщалось о двух погибших.

30 июня в Белогорском районе автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В результате погибли два человека, водителя доставили в больницу.

13 июля в Зейском районе на прииске «Пионер» «Урал» при движении на спуске допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров «вахтовки».

19 июля на федеральной трассе «Амур» в Сковородинском районе в результате столкновения грузового автомобиля Mercedes с Mitsubishi Pajero погибли ребенок и мужчина.

2 сентября на трассе Благовещенск – Гомелевка легковая «тойота» съехала с дороги и опрокинулась. Погиб ребенок 2016 года рождения.

18 сентября сообщалось, что в Шимановском районе на железнодорожном переезде в селе Мухино поезд сбил женщину, которая управляла мопедом, она скончалась.

21 сентября в Благовещенске автомобиль скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который после столкновения отбросило на Toyota Corolla Fielder. В ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира с автомобиля скорой.

2 октября в Ивановском районе водитель, управляя автомобилем Toyota HiAce, съехал с проезжей части. Травмы получили 7 человек, включая самого водителя.

19 октября в селе Садовом легковой автомобиль съехал в озеро, так как его водитель не справился с управлением. Из машины спасли двух пожилых людей.

В ночь на 27 октября в Благовещенске водитель повредил сразу 10 машин.

27 октября сообщалось о повреждении плит мемориала Славы в Свободном. Оказалось, что это связано с ДТП – в мемориал врезалась машина под управлением автоледи.

5 ноября в Благовещенске столкнулись такси и Mercedes, в результате чего пострадали шесть человек.

Ночью 25 ноября в Благовещенске опрокинулось такси, погибли водитель и пассажир.

30 ноября в Благовещенске 24-летнюю девушку сбил внедорожник Subaru Forester. Пострадавшая 5 декабря скончалась.

2 декабря сообщалось, что в Селемджинском районе опрокинулся автобус, перевозивший вахтовиков. В результате происшествия погиб пассажир – мужчина 1967 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1952 года рождения, был доставлен в лечебное учреждение.

3 декабря на федеральной трассе в 5 километрах от поселка Уруша Сковородинского района лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. 6 человек получили травмы и один скончался.

Вечером 3 декабря в Шимановском районе столкнулись грузовые машины Scania и Volvo. В результате аварии скончался водитель «скании». Одна из машин перевозила животных.

Вечером 14 декабря в нескольких километрах от Свободного произошло столкновение двух автомобилей: легковой иномарки и патрульной машины ДПС. В результате происшествия травмы получили 6 человек, в том числе двое полицейских.

15 декабря в Благовещенском районе столкнулись грузовик Isuzu и кроссовер Hyundai Santa Fe. 2 человека погибли, 1 пострадал.