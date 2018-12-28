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28декабря
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сегодня, 14:52 6

В 2018 году амурчан стало меньше на 4,4 тысячи человек

В 2018 году амурчан стало меньше на 4,4 тысячи человек
Фото: Амур.инфо

По предварительной оценке, ожидаемая численность постоянного населения Амурской области на 1 января 2019 года составит 794 тысячи человек. За 2018 год жителей региона стало меньше на 4,4 тысячи человек, или на 0,56 %, сообщает Амурстат. За 2017 год число амурчан уменьшилось на 3,3 тысячи человек, или 0,41 %.

По данным специалистов, снижение численности населения на 38 % обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 62 % – миграционным оттоком из области. Увеличилось число жителей за 2018 год в Благовещенске, Циолковском, вБлаговещенском и Октябрьском районах. Во всех остальных территориях произошло уменьшение численности населения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что убыль населения в Амурской области ускоряется. В частности, амурчане в этом году переехали жить в Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Забайкальский края, в Московскую и Новосибирскую области, а также в Москву.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Странно, с богатого развивающегося края бегут все... либо статистика врет либо правительство.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Песни громче пусть поют! Правильно шагаем!

  • капрал

    капрал
    32 минуты назад

    Без боя сливаются "северные территории"

  • Оля+Володя

    Оля+Володя
    16 минут назад

    Амурская обл.-кризисный регион Восточного пояса...т.е.спад производства,низкий бюджет и уровень доходов,слабая транспортная доступность,низкая плотность населения и НИКАКОЙ -уровень развития отраслей региональной специализации...т.е.мы в полной ж...е...Один из сенаторов в 2013 году после наводнения озвучил-у области 25 млрд долгов,не ждите помощи...

  • Оля+Володя

    Оля+Володя
    16 минут назад

    Амурская обл.-кризисный регион Восточного пояса...т.е.спад производства,низкий бюджет и уровень доходов,слабая транспортная доступность,низкая плотность населения и НИКАКОЙ -уровень развития отраслей региональной специализации...т.е.мы в полной ж...е...Один из сенаторов в 2013 году после наводнения озвучил-у области 25 млрд долгов,не ждите помощи...

  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    продолжаем отчитываться об "успехах".

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