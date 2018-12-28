В 2018 году амурчан стало меньше на 4,4 тысячи человек

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По предварительной оценке, ожидаемая численность постоянного населения Амурской области на 1 января 2019 года составит 794 тысячи человек. За 2018 год жителей региона стало меньше на 4,4 тысячи человек, или на 0,56 %, сообщает Амурстат. За 2017 год число амурчан уменьшилось на 3,3 тысячи человек, или 0,41 %.

По данным специалистов, снижение численности населения на 38 % обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 62 % – миграционным оттоком из области. Увеличилось число жителей за 2018 год в Благовещенске, Циолковском, вБлаговещенском и Октябрьском районах. Во всех остальных территориях произошло уменьшение численности населения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что убыль населения в Амурской области ускоряется. В частности, амурчане в этом году переехали жить в Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Забайкальский края, в Московскую и Новосибирскую области, а также в Москву.