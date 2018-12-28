На Амур.инфо список ледовых площадок в Благовещенске для любителей катания на коньках
Зимой 2018-2019 года на территории Благовещенска работают порядка 65 ледовых площадок. Многие жители проявляют инициативу и заливают катки самостоятельно. На Амур.инфо перечень ледовых площадок, которые работают в областном центре. Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.
Ледовые площадки с прокатом коньков
|
Адрес
|
Часы работы
|
Стоимость проката коньков
|
Стадион «Юность», Краснофлотская, 6
|
В выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00. 01.01 не работает
|
Вход на массовое катание – 80 руб. без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час., дети до 7 лет 50. Заточка коньков – 150 руб.
|
Городской парк культуры, Ленина, 144
|
31.12.2018 укороченный день, до 17:00. Со 02.01- с 12.00 до 20.00
|
Вход на массовое катание – 50 рублей за 1 час; прокат коньков – 70 руб. за 1 час.
|
Стадион «Амур», ул. Ленина, 160
|
Вторник, среда, пятница с 16.00 до 20.00; суббота, воскресенье с 13.00 до 20.00. 01.01 – выходной. Со 02.01-08.01 с 13.00 до 20.00
|
Вход на массовое катание – 80 рублей без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час. Заточка коньков – 100 руб.
|
Площадь Ленина
|
С 27.12.2018 по 30.12.2018 - с 12.00 до 21.00. Ежедневно с 01.01 по 08.01 - с 12.00 до 21.00. С 09.01 - с 16.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 12.00 до 21.00
|
Вход на массовое катание – бесплатно; прокат коньков – 100 руб. за 1 час.
|
ГК «Золотой Дракон»
|
Круглосуточно
|
Стоимость катка входит в стоимость пребывания на базе: 180 руб. за час. Прокат - 50 руб.за час
|
Хоккейный клуб «Олимпик», Василенко, 11/3
|
Суббота – воскресенье - с 14.00 до 20.00. Со 02.01 по 08.01 - с 14:00 до 20:00
|
100 руб. - взрослый, 50 руб.- детский, 200 руб. - заточка
|
Лыжная база «Динамо»
|
Среда-воскресенье - с 11.00 до 16.00, с 01.01 по 08.01 - с 11:00 до 18:00
|
Вход на массовое катание – бесплатно; прокат коньков – 100 руб. за 1 час
|
База «Снежинка»
|
Ежедневно с 10 00 до 17.00.
|
Вход на массовое катание – 50 руб. без ограничения времени; прокат коньков – 100 руб. за 1 час
|
ТРЦ «Острова», Ледовая арена
|
Ежедневно с 06.00 до 01.00. 01.01 - с 15:00 до 21:45
|
Вход: взрослый - 200 руб., детский – 150 руб. Прокат коньков с ноября
Школьные ледовые площадки
|
Наименование учреждения
|
Планируемые мероприятия на катке
|
Гимназия № 1
|
Весёлые старты «Ледниковый период», в течение всего зимнего периода
|
Школа № 2
|
Открытие катка, хоккей, хоккей с мячом, «Веселые старты»
|
Алексеевская гимназия
|
Праздник открытия катка (5 классы); «Задорный лёд» (4 классы); «Вперёд, мальчишки!» (6-7 классы); игры по хоккею (8-9 классы)
игры на катке (1-4 классы); свободное катание
|
Школа № 5
|
Открытие катка. Спортивные мероприятия: «Зимние старты», «Ледовые забавы», рождественские игры
|
Школа №10
|
«Зимние забавы» - спортивная игра, спортивный новогодний турнир, «Самый быстрый» - спортивная игра, «Веселые старты» - спортивная эстафета
|
Школа № 12
|
«Зимние забавы», «Новогодний турнир на приз Деда Мороза», Соревнования по хоккею, «Турнир снеговиков», соревнования «Быстрый конек»
|
Школа № 13
|
Соревнования по хоккею, свободное катание, "Веселые старты"
|
Школа № 14
|
Открытие школьного катка, свободное катание, спортивные состязания
|
Школа № 15
|
Открытие школьного катка, «Шуточные эстафеты», «Хоккей с мячом»,«Ледяные эстафеты»
|
Школа № 23
|
Проведение уроков, тренировок хоккейного клуба «Восток»
|
Школа № 24
|
Открытие ледовой площадки; "Веселые старты" 1-4 классы; личное первенство школы по бегу на коньках 4-11 классы; первенство школы по хоккею среди 6-8 кл.; первенство по хоккею среди молодежных команд с. Белогорье; массовые катания на коньках с 15.00 до 21.00.
|
Гимназия № 25, Калинина, 130/2
|
Ледовая эстафета, весёлые игры на льду; "Юный хоккеист", весёлые игры на льду, зимние забавы, подвижные игры на льду
|
Школа № 26
|
Праздничное открытие катка, уроки ФЗК, спортивные эстафеты, свободное катание
|
Школа № 27
|
Открытие площадки. Спортивные состязания с элементами театрализованного представления; "Весёлые старты" для учащихся 1-4 классов;
Игры «Зимние забавы» для учащихся 5-6 классов; Рождественская карусель (для учащихся 7-8 классов)
|
Школа № 28
|
Подвижные игры на льду
Ледовые площадки вузов: БГПУ, ул. Трудовая, 8: проводятся городские соревнования и занятия на льду для учащихся БГПУ.
Ледовые площадки предприятий: АНК – ул. Промышленная, 7 – проводятся тренировки, домашние матчи по хоккею, свободное катание на коньках для работников АНК и их семей; ТЭЦ – ул. Загородная, 177 – свободное катание для работников ТЭЦ и их семей; погранзастава – Игнатьевское шоссе, 16–18 – для внутреннего пользования.
Ледовые площадки без проката коньков: парк Дружбы, микрорайон – ежедневно с 09.00 до 18.00; база отдыха «Зеленая» – ежедневно с 09.00 до 18.00; Амурский кадетский корпус: ул. Театральная, 185/1 – ежедневный учебно-тренировочный процесс для учащихся АКК; стадион «Спартак»: ул. Пионерская, 51 – ежедневный учебно-тренировочный процесс; стадион «Юность»: ул. Краснофлотская, 6 (хоккейная коробка) – ежедневный учебно-тренировочный процесс.
Ледовые площадки по месту жительства: ул. Калинина, 148; Игнатьевское ш., 5; ул. Кантемирова,13А; ул. Кантемирова, 3; Аэропорт, 4; Игнатьевское ш., 14/1 (нов.); ул. Воронкова, 24; ул. Воронкова, 20; ул. Тепличная, 15 (нов.); ул. Забурхановская, 91; ул. Шимановского, 276; ул. Амурская, 112; ул. Ленина, 196/2; ул. Зейская, 256; ул. Ленина, 205/11; Моховая Падь, ДОС 21; Моховая Падь, литера; ул. Строителей, 66-68; ул. Ленина,14/2,12/2; пер. Южный, 1 (Астрахановка); Игнатьевское ш., 14/8; с.Плодопитомник, озеро; ул. Зейская 72, 72/2; Спичфабрика, ул.Чайковского, 205; с. Белогорье, пер. Сосновый, 15; ул. Пушкина, 199/1.
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