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28декабря
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сегодня, 14:19 2

Дальневосточный гектар будут предоставлять соотечественникам из-за рубежа

Дальневосточный гектар будут предоставлять соотечественникам из-за рубежа
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Владимир Путин подписал закон о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке соотечественникам из-за рубежа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность отдавать в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. При условии получения ими российского гражданства, земельные участки будут предоставляться в собственность, сообщают РИА Новости.

Предполагается, что законодательное новшество стимулирует переезд соотечественников в Россию, в первую очередь на Дальний Восток. По данным Минвостокразвития, по состоянию на середину декабря 2018 года участниками программы «Дальневосточный гектар» стали около 71,5 тысячи граждан.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. Бесплатный земельный участок можно получить в 9 субъектах ДФО. Оформление участка проводится бесплатно, через интернет с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В Амурской области с начала действия федерального закона по ноябрь 2018 года уполномоченные органы заключили больше 5 500 договоров безвозмездного пользования с желающими получить дальневосточный гектар. Чаще всего получатели участков выбирают землю в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    16 минут назад

    а наоборот,отдал гектар - внж в австрии?

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    10 минут назад

    Уже не знают кому втюхать это "сокровище", а признать провальность программы религия не позволяет.

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